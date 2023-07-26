Волонтеры Красноярского края получили благодарность от Федерального автономного учреждения «Проектная дирекция Минстроя России»

На протяжение двух месяцев сотрудники Бородинского разреза и сервисных подразделений в свободное от работы время помогали в организации рейтингового голосования по выбору территории для благоустройства в 2024 году. За активное содействие в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» волонтерам СУЭК вручили благодарственные письма и подарки от Федерального автономного учреждения «Проектная дирекция Минстроя России».

В этом году на конкурс по благоустройству территорий от Бородино было заявлено два проекта. Волонтеры рассказывали коллегам для чего проводится голосование, как пользоваться онлайн-платформой.

Вот как прокомментировала важность оказанной волонтерской помощи Мзия Заридзе, специалист участка "Вскрышной" Бородинского разреза, которая ежегодно выступает волонтером в голосовании:

- Не все читают новости в соцсетях и газетах, поэтому мы рассказывали коллегам о самих проектах, в чем особенность каждого из них. Для некоторых сложность заключалась в самом процессе голосования".

В результате в следующем году на центральной улице Ленина в Бородино появится сквер «Молодежный». Именно этот проект набрал больше всего голосов на платформе программы «Формирование комфортной городской среды».

Добавим, это не единственный большой проект, в котором участвуют волонтеры компании. За активную позицию и участие в мероприятиях и акциях их неоднократно отмечали благодарственными письмами муниципалитетов, Минстроя Красноярского края и России, национальными премиями и наградами, в том числе в рамках реализации национальных проектов РФ.

фото предоставлено волонтерами