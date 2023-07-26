Богучанская ГЭС в первом полугодии выработала более 9 млрд. кВт.ч электроэнергии

Фото: ИВАНОВА Диана

354,45 млн., в том числе в июне - 1 млрд. 685,78 млн., что на 4,5% больше, чем в июне 2022 года. Производство энергии идет в соответствии с производственными планами и запросами потребителей.

Режимы, установленные для станции Енисейским бассейновым водным управлением (Росводресурсы), учитывают долгосрочные прогнозы о динамике приточности в водохранилища Ангарского каскада и озеро Байкал, а также требования периода навигации на Ангаре и Енисее.

По итогам первого полугодия АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 6 млрд. 364,97 млн. рублей, что на 1 млрд. 17 млн. рублей (19%) больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Федеральный бюджет получил 3 млрд. 552 млн. рублей (рост отчислений на 21,7%); в бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд. 677,5 млн. рублей (рост на 16%). В местный бюджет в виде арендной платы за землю поступили 7,95 млн. рублей (рост на 3,2%). Отчисления во внебюджетные фонды увеличены на 11,5%, они составили 127,5 млн. рублей.