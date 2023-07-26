Врио губернатора Красноярского края прилетел в Норильск Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Врио губернатора Красноярского края отправился в командировку на север – в Норильск. В его графике запланирована встреча с премьер-министром РФ. Михаил Мишустин прибудет туда завтра, 27 июля, в рамках своей рабочей поездки по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Вместе они посетят Надеждинский металлургический комбинат, чтобы познакомиться с ходом реализации беспрецедентной экологической «Серной программы».

А сегодня, 26 июля, Михаил Котюков, уже знакомится с работой рудника «Скалистый» Заполярного филиала компании «Нориникель», с объектами социальной инфраструктуры города. В пресс-службе правительства края сообщают, что врио губернатора встретится с родственниками участников специальной военной операции. А в завершении дня в городском центре культуры глава края пообщается с жителями Норильска и обсудит с ними волнующие людей вопросы.