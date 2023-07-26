В Красноярске завершают благоустройство нескольких скверов

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске завершают благоустройство скверов на улице Ладо Кецховели и на месте бывшего рынка «Казачий». Скоро объекты будут готовы. Об этом сегодня, 26 июля, пишет городская администрация.

Фото: администрация Красноярска

Всего в 2023 году преображения по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» ждут семь городских скверов и набережных. В сквере на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая осталось установить несколько объектов на детской площадке, а бульвар по проспекту Ульяновский готов уже на 89%.

Также работы кипят на набережной Качи в Железнодорожном районе, в сквере «Юбилейный» Ленинского района, в районе Предмостной площади и напротив Центрального рынка. Там благоустраивается «Цветочный квартал».

Фото: администрация Красноярска

– На сегодняшний день процент выполнения работ по скверам от 85 до 96. Мы рассчитываем, что подрядчики уложатся в срок, предпосылок для просрочек по объектам нет, все работы идут по графику и находятся на постоянном контроле, – отметила Татьяна Тайченачева, начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и содержанием об​ъектов внешнего благоустройства и озеленения МКУ «УДИБ».