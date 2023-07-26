В красноярских школах обновляют пищеблоки

В школе №144 все работы планируют завершены до 10 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В нескольких школах Красноярска идут ремонты помещений для приготовления пищи. Так, в лицее №1 и школах №№ 6, 84, 129, 144 проводят капремонты пищеблоков с установкой нового технологического оборудования. Еще в пяти школах (№№ 5, 27, 108, 50 и 21) в этом году установят новое технологическое оборудование для кухонь. В 8 красноярских учебных заведениях его обновят частично (№№ 1, 7, 152, 12, 148 и лицеях №7, 11 и во втором корпусе лицея №1). Отметим, что из городского бюджета на эти цели выделено 34,3 млн рублей.

Сегодня, 26 июля, школу №144 Советского района с рабочим визитом посетил заместитель руководителя главного управления образования администрации Красноярска Максим Батуров. Здесь идет капитальный ремонт пищеблока. Все работы должны быть завершены до 10 августа. Общая стоимость работ и оборудования составит больше 13 млн рублей.

Школе 33 года, и такая реновация школьной кухни проводится впервые. Фронт работы масштабный: было демонтировано старое покрытие стен и потолков, нанесена новая штукатурка, уложен кафель. Старый пол демонтировали, восстановили его конструкции и провели гидроизоляцию, также заменили окна и двери. Сейчас завершается монтаж системы вентиляции и установка радиаторов.

Для увеличения скорости обслуживания в столовой расширили раздаточное окно.

- Ежегодно в школе проводили ремонт, но такой грандиозный проект мы воплощаем впервые. Ждем, что в итоге получится современный, технологичный пищеблок, который позволит нам продолжить внедрять принципы здорового и правильного питания, - рассказала директор школы №144 Наталья Алексеева. – Одновременно столовая может принять 200 человек. Команда работников столовой 11 человек, они и организуют процесс питания. Мы специально разработали график, в соответствии с которым происходит питание детей. Благодаря ему мы можем охватить стопроцентным горячим питанием начальную школу, плюс 5-6-7 классы, а старшие классы – буфетное питание или по желанию также горячее.

Для увеличения скорости обслуживания в столовой расширили раздаточное окно Фото: Мария ЛЕНЦ

В обновленный пищеблок завезут пароконвектоматы, холодильники, посудомоечные машины, электрическую шестиконфорочную плиту, электрокотел для приготовления первых блюд, электросковороду для пассерования и тушения, электромясорубку, раздаточные столы и другое оборудование.

- Перед операторами школьного питания мы ставим задачу обеспечения безопасным и качественным питанием наших школьников. Конечно, такую задачу решить проще, когда школьные пищеблоки оснащены всем необходимым и соответствует современным стандартам, - отметил Максим Батуров. – В Красноярске действует долгосрочная программа по модернизации школьных пищеблоков. Комплексный подход помогает не только обновить пищеблоки, но и перенастроить все технологические процессы под соответствие действующим санитарным нормам.