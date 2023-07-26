В Красноярском крае количество убийств снизилось и резко выросло число мошенничеств

В Красноярском крае количество убийств снизилось на 15,7 % Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуре края показали статистику преступлений, совершенных в регионе за первые шесть месяцев текущего года. Всего было зарегистрировано 24 005 случаев. А вот данные по видам преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

- убийства – 107 (-15,7%),

- тяжкое причинение вреда здоровью - 301 (-2,9%),

- изнасилования - 38 (-19,1%),

- кражи - 7 738 (-9%),

- мошенничества – 3 699 (+81,2%) – просто всплеск какой-то,

- грабежи - 303 (-6,2%),

- разбойные нападения – 41 (-26,8%),

- хулиганства - 10 (-50%).

- ДТП со смертельным исходом – 49 (-10,9%).

В общественных местах совершено 5 919 (-1,9%) преступлений, в том числе на улицах – 3 432 (-10,2%). На 4,3% (2 150) возросло количество преступлений с наркотиками. Процент возмещения ущерба по расследованным преступлениям составляет 87,8% (+16,6).

И еще одна цифра: при координирующей роли органов прокуратуры Красноярского края раскрыто 831 преступление прошлых лет, из них 227 (+29) тяжких и особо тяжких.