За полгода в Красноярском крае совершено 24 007 преступлений Фото: Мария ЛЕНЦ

За 6 месяцев 2023 года в Красноярском крае зарегистрировано 24 007 преступлений. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучивает прокуратура края. Большая часть приходится на Красноярск – 12 128 преступлений (+13,7%). Наиболее криминогенным оказался самый большой по территории и количеству жителей Советский район – 3 266 (+13,9%). В Октябрьском районе – 1 887 (+32,6%). А вот самый спокойный - Железнодорожный район – 715 (-2,5%).

Количество криминала напрямую зависит от количества жителей. Так на втором месте Норильск – преступлений (+4,0%), на третьем – Ачинск и Ачинский район – 899 (+5,5%). Рост преступности отмечен также в Железногорске – 626 (+10,2%), Зеленогорске – 368 (+27,8%) и Дивногорске– 356 (+29,5%).

Значительное уменьшилось количество преступлений в Канске и Канском районе – 857 (-11,9%), в Минусинске и Минусинском районе – 802 (-7,6%), Емельяновском районе – 420 (-22,1%), Назарово и Назаровском районе – 396 (-13,9%).