Фото: МВД Красноярского края

Житель Шарыпово украл сразу три велосипеда, чтобы покататься по городу. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратились родители. Потерпевшие пояснили, что велосипеды принадлежат их детям, которые сначала катались возле речки на улице Индустриальной, а затем немного заигрались на берегу. Транспортные средства были оставлены без присмотра. Моментом воспользовался злоумышленник.

Стражам порядка удалось выяснить личность вора. Им оказался 44-летний местный житель. Он пояснил, что решил забрать велосипеды ребятишек в личное пользование.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Добавим, что покататься злоумышленнику так и не удалось. Скоро велосипеды будут возвращены владельцам.