Житель Красноярска пытался сбежать из-под домашнего ареста по простыням Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска решил сбежать из дома, точнее из-под домашнего ареста. И выбрал для этого прямо классический способ – по простыням. Происходило это среди белого дня в Черемушках, на улице Спортивной. Поэтому были очевидцы. Сначала они шутили, наблюдая за попытками мужчины спуститься вниз. Но когда он сорвался с высоты примерно третьего этажа, тут же вызвали ему бригаду скорой помощи.

В пресс-службе скорой помощи «Проспекту Мира» рассказали, что мужчина жив, его госпитализировали с травмами. Что побудило его к такому сомнительному подвигу? Как оказалось (со слов соседей и очевидцев), мужчина любил прикладываться к бутылке в поисках дна. Жена закрыла его в квартире и ушла на работу, а ему захотелось свободы.