Жительница Минусинска устроила скандал из-за мороженого Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Минусинска устроила скандал из-за мороженого. И оказалась права. Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном управлении Роспотребнадзора. Женщина в жаркий день подошла к киоску на улице, чтобы купить лакомство. Указала, какое именно хочет, заплатила по цене. И тут продавец протягивает ей упаковку, но совершенно другую. И поясняет что-то в таком духе: «Того мороженого нет, берите это – цена ведь одинаковая».

Разочарованная покупательница пошла на принцип, задала вопрос: почему тогда на витрине не указано, что товар закончился? Никакого внятного ответа не получила. Обратилась за защитой своих прав потребителя.

- Факты, указанные в жалобе, подтвердились. Кроме того, установлено, что на киоске не было вывески с данными о продавце. Ценник свидетельствует о том, что такой товар имеется в наличии. Поэтому продавцы должны четко следить за их актуальностью, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, - рассказали в Роспотребнадзоре. Владельца торговой сети предостерегли, чтобы устранили нарушения.