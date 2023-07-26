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НовостиОбщество26 июля 2023 5:53

Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске

Стало известно, где в Красноярске происходит больше всего ДТП
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске

Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

На каких улицах Красноярска чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия? Аналитики одной из страховых компаний, которая работает с полисами КАСКО и ОСАГО, сделали выборку и составили некий рейтинг. Точнее антирейтинг. И на первом месте оказалась одна из главных магистралей правобережья – проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На него пришлось 3,72% аварий.

Далее специалисты «АльфаСтрахования» поставили в список:

- улицу Калинина - 2,71 % от общего числа ДТП в городе;

- 9 Мая – 2,64 %;

- Партизана Железняка - 2,56 %;

- Семафорная – 2,41 %;

- Северное шоссе – 2,19 %;

- Мичурина – 2,04 %.

Чаще всего аварии происходят в часы пиковых нагрузок, на перекрестках и кольцевых развязках.