Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
На каких улицах Красноярска чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия? Аналитики одной из страховых компаний, которая работает с полисами КАСКО и ОСАГО, сделали выборку и составили некий рейтинг. Точнее антирейтинг. И на первом месте оказалась одна из главных магистралей правобережья – проспект имени газеты «Красноярский рабочий». На него пришлось 3,72% аварий.
Далее специалисты «АльфаСтрахования» поставили в список:
- улицу Калинина - 2,71 % от общего числа ДТП в городе;
- 9 Мая – 2,64 %;
- Партизана Железняка - 2,56 %;
- Семафорная – 2,41 %;
- Северное шоссе – 2,19 %;
- Мичурина – 2,04 %.
Чаще всего аварии происходят в часы пиковых нагрузок, на перекрестках и кольцевых развязках.