Красноярцы могут поделиться книгами и тетрадями с детьми Донбасса Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы могут поделиться книгами, тетрадями и канцелярией с детьми из новых российских территории – Донецкой и Луганской народных республик. Всероссийская акция сбора книг под названием «Дети — детям» завершается 31 июля.

Организаторы акции сообщают, что нужны книги современных авторов и классиков, для всех детских возрастов – от детского сада до старшеклассников. Неважно, что это будет литература из личных коллекций, уже не раз прочитанная владельцами – главное требование, чтобы была в хорошем состоянии, пишут Gornovosti.

По словам координатора гуманитарной миссии «Сибирский тыл» Эвелины Павельевой, «дети Донбасса такие же, как наши. И у них должно быть детство с добрыми сказками и раскрасками».

Сделать подарки детям красноярцы могут по пяти адресам:

- центр «Доброе дело» (улицы Красномосковская, 42 / Ады Лебедевой, 149)

- центр «Свое дело» (на Попова, 12)

- центр технического творчества «ПроТехно» (на Парашютной, 8а)

- ИТ — центр (на Красрабе, 115а)

- центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» (Бограда, 65).

Телефон для информации: 8 (391) 205-20-19.