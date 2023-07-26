Две по 100 и одна 140: в Зеленогорске задержали очередного курьера мошенников

В Зеленогорске задержали очередного курьера мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае задержали очередного курьера мошенников. На сей раз в закрытом городе Зеленогорске. Поводом для поимки послужило обращение 84-летней женщины. Она рассказала, что ночью ей позвонили на сотовый телефон и сообщили, что дочь попала в ДТП. После такой новости у женщины перехватило дух, а мошенники, не давая опомниться, заявили: срочно нужны деньги на операцию.

По совету афериста женщина завернула 140 тысяч рублей, все свои накопления, в полотенце и туалетные принадлежности, затем в пакет. Тут к ней приехал молодой мужчина – ему и отдала. И только утром вдруг поняла: надо позвонить дочке. А та сообщила, что все у нее все в порядке.

По такой же схеме были обмануты ее две пожилых зеленогорки, они потеряли по сто тысяч рублей. Курьером оказался 35-летний местный житель. Приглашение на работу ему пришло в мессенджере. Наверняка знал, что совершает преступление, однако его это не останавливало. Кстати, на испытательном сроке за каждого клиента ему обещали по 600 рублей.