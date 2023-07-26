В Дивногорске 27 июля простятся с убитой 16-летней девушкой

Фото: «Подслушано Дивногорск»‎

27 июля в городе Дивногорск Красноярского края простятся с убитой 16-летней девушкой. Об этом пишут местные паблики в социальных сетях и тг-каналы.

Церемония пройдет c 12:00 до 13:00 в ДК «Энергетик».

Трагедия потрясла весь город. В комментариях под сообщением дивногорцы скорбят и не понимают, как такое вообще могло произойти.

Напомним, что школьница пропала 22 июля. Спустя два дня ее тело нашли в лесополосе недалеко от жилых домов.

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