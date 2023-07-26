В Норильскую епархию привезли мощи Георгия Победоносца. Фото: пресс-служба Норильской епархии

В Норильскую епархию привезли мощи великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибыла из Якутии, а из Таймыра далее ее путь лежит в Ямало-Ненецкий автономный округ. Путешествие святыни началось по благословению предстоятеля Русской православной церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мощи небесного покровителя Русского воинства торжественно вынесли из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры еще в мае этого года, чтобы провести их по 89 регионам России.

Накануне, 25 июля, ковчег со святыней встречали в аэропорту «Алыкель» представители местного духовенства и властей. Затем его доставили в кафедральный собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Норильска. По прибытии ковчега с мощами в кафедральный собор епископ Агафангел в сослужении духовенства совершил молебен великомученику Георгию Победоносцу и поклонился святыне, - сообщили в пресс-службе Норильской епархии. Сегодня, 26 июля, в кафедральном соборе состоится Божественная литургия, по окончании – крестный ход.