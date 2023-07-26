Жителей Красноярска предупреждают о грозах и шквалистом ветре Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупреждают о грозах и шквалистом ветре. Информацию о непогоде сообщают и краевая Служба спасения, и администрация города. Погода продолжает «радовать» своими неожиданностями: июльский аномальный для Сибири зной за несколько минут может смениться ливнем и градом, которые приносят порывы сильного ветра.

"По данным синоптиков 26 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Усиления ветра могут составить до 15 – 20 метров в секунду" - говорится в сообщении.

Жителей региона просят учитывать ситуацию, когда им нужно выйти из дома. Брать зонты или дождевики. При возможности не выезжать за пределы города на автомобиле. И в целом соблюдать меры безопасности. Если появится угроза жизни и здоровью, сообщать на телефоны экстренной службы 101 или 112.