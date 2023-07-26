В Красноярске упал строительный автокран. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске упал строительный автокран. Произошло это накануне, 25 июля, на улице Мате Залки, 2 - это микрорайон Северный. Все происходящее попало на камеру уличного наблюдения, установленную в аккурат напротив строительной площадки. На записи все видно от и до, комиссии, которая будет расследовать инцидент, будет на что посмотреть. Вот автокран начал движение вперед, стрела качнулась и потеряла равновесие. Затем пошла вниз, а сама техника медленно заваливается. В финале многометровая стрела пробила забор ограждения, а сама техника уткнулась носом в землю. Объяснения могут быть одни: крановщик не рассчитал возможностей и подцепил слишком тяжелый груз.

По предварительной информации никто не пострадал. Рабочие тут же кинулись на подмогу горе-водителю.