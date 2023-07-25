Пассажирка поезда «Красноярск-Адлер» погибла, на ходу выглянув из вагона

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В Башкирии на железнодорожных путях обнаружили тело погибшей женщины. Как сообщили в уфимском линейном управлении МВД России на транспорте, 69-летняя пенсионерка ехала в поезде №127 «Красноярск-Адлер». Ночью, на ходу, она открыла дверь вагона и высунулась наружу.

По неподтвержденным данным, причиной гибели женщины послужил удар головой о встречный поезд. По словам других пассажиров, пенсионерка вела себя странно: ходила по вагону в одной футболке босиком и дергала ручки чужих купе.

По словам пассажиров, женщина ехала в Горячий Ключ к родственникам. О погибшей известно, что она родилась в Ачинске. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.