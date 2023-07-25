Ущерб от нападения психопата на мечеть в Красноярске оценили в полмиллиона рублей

Фото: "ЧП Красноярск"

Житель Красноярска который ворвался в Соборную мечеть и устроил там погром нанес ущерба на полмиллиона рублей. Об этом заявил муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин. По его словам, это уже не первый случай, и в начале июля в мечеть уже врывался неадекват, хотя тогда все кончилось благополучнее чем в этот раз.

– Неизвестный попытался напасть на мужчину преклонного возраста, агрессивно вел себя, отбивался от людей, пытавшихся остановить его, палкой с гвоздями. По счастливой случайности никто не пострадал. Задержанный представился как Вареш Арцунян, 1996 года рождения, объясняет свое преступление тем, что он «житель небесного Иерусалима, а в мечети поклоняются дьяволу», – пояснил Фаткуллин.

Отметим, что в полиции также сообщали о неадекватном состоянии нападавшего. По данным правоохранителей, Вареш страдает от психического заболевания и состоит на учете. Пока в полиции решают, заводить ли на него уголовное дело – из-за своего состояния хулиган вместо колонии может отправиться на принудительное лечение.