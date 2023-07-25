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НовостиПолитика25 июля 2023 12:29

Михаил Котюков подал документы на выборы губернатора Красноярского края

Он стал вторым кандидатом, который официально вступил в гонку
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: соцсети Михаила Котюкова

Фото: соцсети Михаила Котюкова

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков официально вошел в гонку за кресло главы региона. Он подал необходимые для участия в выборах документы в избирком. Несмотря на то, что о намерении баллотироваться в губернаторы ранее заявили семь кандидатов, Котюков пока стал лишь вторым, кто прошел официальную процедуру.

Накануне документы в избирком подал первый из кандидатов – депутат ЗС Максим Маркерт. До сих пор не сдали все бумаги депутаты Андрей Новак, Денис Терехов, Александр Глисков и Ирина Иванова, а также экс-депутат Иван Серебряков.

Отметим, что выборы губернатора в Красноярском крае будут идти три дня – с 8 по 10 сентября.