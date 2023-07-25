В Красноярске прошла ежегодная федеральная благотворительная экологическая акция

Ежегодная федеральная благотворительная экологическая акция РусГидро «оБЕРЕГАй» прошла в Красноярске на острове Молокова.

На защиту природы 20 июля вышел экологический десант волонтеров: дети сотрудников Красноярскэнергосбыта, представители совета многодетных (Октябрьский район Красноярска), воспитанники Красноярского детского дома № 1 и психоневрологического интерната для детей «Подсолнух», школьники из филиала Покосинского сельского клуба (Манская центральная клубная система). 75 юных волонтёроввсего за 3 часа собрали 45 больших пакетов мусора.

Как рассказали в ПАО «Красноярскэнергосбыт», компания уже в одиннадцатый раз принимает участие в федеральной благотворительной экологической акции Группы РусГидро «оБЕРЕГАй». И вновь участниками «генеральной уборки» стали представители подрастающего поколения.

Остров Молокова – одна из рекреационных территорий, где горожане любят проводить свободное время, гулять, устраивать пикники. К сожалению, далеко не все отдыхающие оставляют после себя порядок и чистоту, многие бросают мусор там, где провели время. Есть и такие, кто считает возможным вывозить в городские зоны отдыха разнообразные отходы: автомобильные шины, старую мебель и бытовую технику. Последствия такого варварского отношения к природе и городу приходится ликвидировать волонтёрам.

Несмотря на то, что на этой территории регулярно проходят экологические акции, в этом году многие отметили: нерадивые красноярцы «постарались» на славу – участки, где обычно устраивают пикники, были очень грязными. Эковолонтёры собрали бытовой мусор, а также брошенные одноразовые мангалы, автомобильные шины, нашли даже шапку-ушанку.

Почётный гость мероприятия, руководитель администрации Центрального района Красноярска Евгений Александрович Трофимов отметил, что самое главное в таких мероприятиях – их воспитательная составляющая:

- Дети – самые благодарные, самые честные и самые добросовестные участники таких акций. Они отдыхают на природе, знакомятся, лучше узнают друг друга, а главное – запоминают, что нужно бережно относиться к природе и беречь чистоту и порядок там, где живёшь!

Фото предоставлено участниками акции