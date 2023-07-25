Жителей Красноярска пригласили почитать стихи на скале Голубка

Фото: сайт администрации Красноярска

Красноярцев пригласили почитать стихи на скале Голубка. Об этом сообщает администрация города.

Необычная встреча на свежем воздухе пройдет 29 июля в 10:00. Мероприятие называется «Амфибрайкинг на Голубке».

Первое поэтическое путешествие прошло в июне на Торгашинском хребте, а на новое можно зарегистрироваться уже сейчас по ссылке.

Организаторы советуют участникам выбрать подходящую одежду и обувь, взять с собой перекус и что-нибудь попить. Нельзя забывать и о клещах. Детям можно посетить «Амфибрайкинг» только в сопровождении взрослых.

‎ – Проект направлен на глубокое понимание и природы, и поэзии. Лично я нахожу его интересным, поскольку он дает возможность пообщаться с талантливыми людьми из Красноярска, позволяя вместе наслаждаться захватывающими видами и красивыми стихами, ‎ – рассказал Анатолий Безверхий, директор молодёжного центра «Центр путешественников».