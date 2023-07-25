Скриншот: видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве 16-летней жительницы Дивногорска. Ролик разместил СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем тг-канале.

Ранее в ведомстве сообщили, что подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Он несколько раз был судим. Установить его причастность помогла проведенная молекулярно-генетическая экспертиза.

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