Фото: МВД по Красноярскому краю

25 июля в Красноярске задержан подозреваемый в нападении на 74-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное МВД.

В полицию обратились родственники потерпевшей. Они заявили, что 2 дня назад в ее квартиру в Ленинском районе ворвался неизвестный. Он побил женщину, а затем украл у нее деньги и телефон. Стражи порядка смогли задержать 36-летнего злоумышленника.

Выяснилось, что подозреваемый стал свидетелем семейной ссоры. Женщина отчитывала своего пьяного сына. Затем он завязал с пенсионеркой разговор, поднялся до ее квартиры и зашел туда. Он начал обыскивать комнаты в поисках денег, однако найти их не удалось. Мужчина стал угрожать хозяйке дома и ударил ее по голове бутылкой. Ей пришлось отдать 14 тысяч рублей из своего кошелька и мобильный телефон. Негодяй уже успел потратить все деньги. Телефон изъяли и вернули.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Грабеж».