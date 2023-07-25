Фото: СК

В Дивногорске вечером 24 июля обнаружили тело пропавшей 16-летней школьницы. СК опубликовал видео с места, где была убита девушка.

В субботу (22 июля) школьница отправилась на встречу с подругой, но, отправив сообщение, что у нее садится телефон, пропала. Вечером, когда она не вернулась домой, родители забили тревогу и обратились в полицию.

Фото: прокуратура Красноярского края

На поиски быстро вышли полицейские, волонтеры разместили ориентировки и начали прочесывать город и окрестности. Одна из групп вечером 24 июля и обнаружила пропавшую.

Нож, которым была убита школьница. Фото: СК

На месте убийства 16-летней девушки в Дивногорске работают начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и руководитель СК по Красноярскому краю и РХ Алексей Еремин.

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