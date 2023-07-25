Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Дивногорске был найден нож, которым убили 16-летнюю девушку. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователями и криминалистами был проведен осмотр места, где было найдено тело школьницы. Сотрудники смогли найти не только следы преступника, но и его орудие. Расследование продолжается.

Напомним, что 24 июля девушку нашли мертвой в лесополосе недалеко от жилых домов. Ее искали два дня.

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К вечеру девушка не вернулась домой, ее телефон так и остался недоступен, поэтому родители забили тревогу. Местные правоохранители организовали поиски, и сегодня вечером тело школьницы было найдено в лесополосе. (подробнее)

Зарезали и бросили в лесу: в Дивногорске нашли тело пропавшей 16-летней школьницы

Когда на место подоспели следователи, сомнений в произошедшем не осталось: Полина стала жертвой преступления, о чем официальные органы сразу же сообщили. Подробности публично раскрывать не стали, однако в СМИ уже курсирует информация, что девушку нашли с перерезанным горлом и почти без одежды. (подробнее)