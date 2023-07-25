Фото: СК

Вечером 24 июля 2023 в Дивногорске (Красноярский край) обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома 22 июля и не вернулась. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели уголовное дело. Оперативники опубликовали фото с места, где убили школьницу.

16-летняя школьница из Дивногорска пропала в субботу. Она пошла на набережную, чтобы встретиться с подругой, однако девушки не встретились. Последним сообщением пропавшая сообщила подруге, что у нее разрядился телефон.

Вечером школьница не вернулась домой, ее телефон был недоступен. Родители забили тревогу и обратились в полицию.

В СК рассказали, что на теле девушки обнаружены следы насильственной смерти. В социальных сетях сообщается, что девушке перерезали горло.

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В Дивногорске минувшим вечером обнаружили тело пропавшей 16-летней девушки. Школьница по имени Полина в выходной день отправилась на набережную встретиться с подругой, а спустя два дня ее нашли убитой в лесополосе. Пока следователи разбираются в произошедшем, дивногорцы уже строят теории о маньяке, который терроризирует город. (Подробнее)