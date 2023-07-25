В Красноярском крае бешеная лиса загрызла двух собак во дворе частного дома и напала на женщину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале июля в Емельяновском районе бешеная лиса загрызла двух собак во дворе частного дома и напала на женщину. Об этом сообщает Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Услышав шум, хозяйка выбежала во двор и наткнулась на рыжего зверя. Женщина попыталась утихомирить непрошенную гостью c помощью подручных средств, началась битва. В итоге лиса потерпела поражение.

– Так как в битве зверь брызгал слюной во все стороны, а вирус бешенства в большом количестве находится именно в ней, то женщине пришлось пройти курс профилактической вакцинации, – добавил Горяев.