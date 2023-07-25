Фото: Мария ЛЕНЦ

19 июля в Кызыле двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и остался жив. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в администрации города.

Выяснилось, что мальчик облокотился на москитную сетку и сорвался вниз. Его родители в этот момент были дома, но в другой комнате. Они думали, что за ребенком присматривает старшая сестра, однако она ненадолго вышла на улицу. К счастью, жизни малыша ничего не угрожает. Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

В мэрии отметили, что это уже второй подобный случай в 2023 году. В июне полуторагодовалая девочка выпала из окна 5-го этажа дома.