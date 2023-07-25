Ко Дню шахтера угольщики Красноярского края запустили Трудовую вахту

На предприятиях СУЭК накануне Дня шахтера традиционно проводится целый комплекс соревновательных мероприятий. Крупнейшему состязанию – Трудовой вахте – уже дан старт. Это значит, что в течение целого месяца представители различных участков и цехов будут стремиться к повышенным показателям, посвящая свои трудовые достижения своему главному профессиональному празднику.

Итоги подведут в различных номинациях – среди бригад экскаваторов на добычных и вскрышных работах, машинистов вспомогательной техники и водителей автосамосвалов, горных мастеров, начальников смен и др. Каждые 10 дней на информационных стендах предприятий будут появляться промежуточные результаты производственного соревнования, а окончательные итоги объявят накануне Дня шахтера. Как рассказали в компании, чествование передовиков состоится в День шахтера, который празднуется в последнее воскресенье августа, в этом году – 27 августа.

Кроме Трудовой вахты пройдут конкурсы профессионального мастерства – сначала на предприятиях, затем лучшие будут участвовать в региональном этапе конкурса, а уже победители этого этапа – во Всероссийской шахтерской олимпиаде крупнейшей энергетической компании, площадки которой разместятся и в красноярском городе Бородино.

Ко Дню шахтера также подведут итоги закрытого корпоративного конкурса среди всех предприятий угледобывающей компании и инженерно-технических работников - "Гордость СУЭК – добываем успех".

Как объясняют сами угольщики, задача таких соревнований – не только определить лучших, но и создать условия сотрудникам для обмена профессиональным опытом, сплотить коллективы и задать высокую планку для дальнейшей работы.

Фото: организаторы состязания