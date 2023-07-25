На месте убийства 16-летней девушки в Дивногорске работают руководители краевых МВД и СК

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На месте убийства 16-летней девушки в Дивногорске работают начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и руководитель СК по Красноярскому краю и РХ Алексей Еремин. Об этом сообщают социальные сети ведомств.

На поиски подозреваемого были направлены оперативники уголовного розыска Главка, работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что школьница пропала 22 июля. Она собиралась погулять с подругой, но пропала еще на пути к ней. На ее поиски были подняты сотрудники полиции, а волонтеры разместили ориентировки в социальных сетях и начали прочесывать город.

Девушку нашли мертвой 24 июля в лесополосе недалеко от жилых домов.

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К вечеру девушка не вернулась домой, ее телефон так и остался недоступен, поэтому родители забили тревогу. Местные правоохранители организовали поиски, и сегодня вечером тело школьницы было найдено в лесополосе. (подробнее)

Зарезали и бросили в лесу: в Дивногорске нашли тело пропавшей 16-летней школьницы

Когда на место подоспели следователи, сомнений в произошедшем не осталось: Полина стала жертвой преступления, о чем официальные органы сразу же сообщили. Подробности публично раскрывать не стали, однако в СМИ уже курсирует информация, что девушку нашли с перерезанным горлом и почти без одежды. (подробнее)