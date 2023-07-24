В Туве задержали пьяного водителя грузовика, который насмерть сбил 6-летнюю девочку

Фото и видео: СК Тувы

В Туве задержали мужчину, который сбил 6-летнего ребенка и сбежал с места ДТП. Трагедия произошла в Барун-Хемчикском районе, в селе Бижиктиг-Хая: пьяный сельчанин сел за руль «ГАЗа» и переехал девочку, которая шла по обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался.

Водитель после ДТП сбежал с места происшествия и пытался скрыться. Однако полиции удалось быстро отыскать мужчину.

Сейчас виновника трагедии заключили под стражу. На него завели уголовное дело: по статье тувинцу грозит до 12 лет колонии.