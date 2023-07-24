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НовостиОбщество24 июля 2023 15:06

Первый кандидат в губернаторы Красноярского края сдал документы для регистрации

На выборы заявились семь человек, но пока только один прошел все процедуры
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: заксобрание Красноярского края

Фото: заксобрание Красноярского края

В Красноярском крае появился первый официальный кандидат в губернаторы. Им стал депутат ЗС Максим Маркерт – он подал все необходимые документы в избирком. Маркерт выдвигается от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Отметим, что о своих планах избираться в губернаторы ранее заявили депутаты Андрей Новак, Денис Терехов, Александр Глисков и Ирина Иванова, экс-депутат Иван Серебряков и действующий врио губернатора Михаил Котюков. Однако никто из них пока не подавал документы в комиссию.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в сентябре и будут трехдневными – с 8 по 10 сентября.