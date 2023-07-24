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НовостиПроисшествия24 июля 2023 10:25

В Красноярском крае после ДТП на дорогу рассыпались 60 баллонов с газом

Спасатели собрали их все
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае после ДТП на дороге рассыпались 60 баллонов с газом. Фото: МЧС

В Красноярском крае после ДТП на дороге рассыпались 60 баллонов с газом. Фото: МЧС

В Красноярском крае произошло ДТП с участием спецтехники, перевозившей баллоны с газом. Причины аварии в пресс-службе ГУ МЧС России по краю не сообщают. Задача этой службы была – не допустить негативных последствий, в остальном разбираются сотрудники ГИБДД.

В результате аварии грузовик «Крайгаза» вылетел на обочину и перевернулся, а 60 баллонов раскатились по округе, включая и проезжую часть. Был риск, что в результате падения на большой скорости и ударе об асфальт могла пройти деформация и разгерметизация баллонов.

Однако пожарные МЧС не допустили этого. Они аккуратно собрали все емкости на обочину, освободив дорогу для безопасного проезда транспорта.