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НовостиОбщество24 июля 2023 9:49

На Коммунальном мосту в Красноярске завершили ремонт тротуара в сторону правого берега

Скоро работы начнутся на противоположной стороне
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

24 июля на Коммунальном мосту в Красноярске завершили ремонт тротуара в сторону правого берега. Об этом сообщает городская администрация.

Скоро работы начнутся на противоположной части объекта. Сейчас перейти мост можно по его правой стороне (если вы двигаетесь из центра). А автомобилистам нужно обратить внимание, что ремонт идет по ночам, поэтому в это время возможны ограничения движения по автобусной полосе.

– Перекрытие левой стороны рассчитано до конца августа, но, возможно, работы будут выполнены раньше, – рассказал Павел Креско, руководитель МКУ «УДИБ».