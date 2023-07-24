Фото: администрация Красноярска

24 июля на Коммунальном мосту в Красноярске завершили ремонт тротуара в сторону правого берега. Об этом сообщает городская администрация.

Скоро работы начнутся на противоположной части объекта. Сейчас перейти мост можно по его правой стороне (если вы двигаетесь из центра). А автомобилистам нужно обратить внимание, что ремонт идет по ночам, поэтому в это время возможны ограничения движения по автобусной полосе.

– Перекрытие левой стороны рассчитано до конца августа, но, возможно, работы будут выполнены раньше, – рассказал Павел Креско, руководитель МКУ «УДИБ».