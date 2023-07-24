В Красноярском крае инвалидам выплатили 284,7 миллионов рублей компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры инвалидам выплатили компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Общая сумма выплат составил более 280 миллионов рублей, сообщает ведомство.

Некоторое время назад в Генпрокуратуру обратился житель края и сообщил о допущенных в отношении его нарушениях социальных прав. Была проверка, факты подтвердились. Установлено, что в 2022 – 2023 годах региональное отделения Фонда соцстраха не обеспечило инвалида необходимым техническим средством реабилитации. Аналогичные нарушения были и в отношении и других граждан с ограниченными возможностями.

Причины – у краевого отделения Фонда не хватило бюджетных средств, сотрудники вовремя не позаботились о выделении дополнительных. Всего без предусмотренных законом выплат остались 1964 человека. Прокуратура края внесла представление руководителю государственного учреждения, информация о сложившейся ситуации доведена до руководства Фонда социального страхования России.

В настоящее финансирование поступило, задолженность погашена в полном объеме.