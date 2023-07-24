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НовостиОбщество24 июля 2023 7:49

В Эвенкии прогнозируют сильнейшую жару выше +35 градусов

Экстренные службы предупреждают от опасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Купальщики в Ванаваре

Купальщики в Ванаваре

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии прогнозируют сильнейшую жару – до +35 градусов, а местами и выше. Для района, территория которого приравнена к Крайнему Северу, такие погодные сюрпризы – настоящая аномалия. Спасатели Красноярского края предупреждают жителей Эвенкии об одном:

- Не купайтесь в запрещенных местах! Выберите более безопасные способы охладиться. Лето на севере края и так короткое, не нужно омрачать его трагедиями!

Нынешним летом, похоже, будет поставлен новый антирекорд по количеству утонувших на водоемах. Гибнут взрослые и дети. По несколько человек в сутки, по разным причинам: взрослые недосмотрели за детьми, взрослые пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения, кто-то не рассчитал силы и не смог доплыть до берега, а кто-то попал в водоворот. Страшная статистика растет именно в жаркие дни. Потому МЧС и предупреждает жителей Эвенкии о потенциальной опасности в водоемах.