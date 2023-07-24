Фото: УФССП России по Республике Хакасия

Должница из Хакасии решила «уйти в религию», чтобы не платить алименты своим детям. Историей поделились сегодня, 24 июля, в республиканском УФССП.

Безработная женщина из Черногорска задолжала около 85 тысяч рублей дочерям 2019 и 2022 года рождения. Младшая сейчас живет у родственников, а старшая – в доме ребенка. Судебные приставы никак не могли выйти на контакт с горе-мамашей. Телефона у нее не было, дома у себя не жила, сама на приемы не приходила. Подсказку смогла дать ее сестра. Та сказала, что сейчас женщина находится в реабилитационном центре... или в религиозной секте. Начались ее поиски.

В итоге должницу удалось найти. Оказалось, что месяц назад она стала адептом религиозного культа.

Судебный пристав предупредил женщину об ответственности за неуплату алиментов.