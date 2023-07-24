В Красноярске открылись две прачечные самообслуживания. Фото: «СамПрачка»

В Красноярске открылись две общественные прачечные самообслуживания. Название красноречивое – «СамПрачка». Одна расположена на левобережье, на улице Дудинской, вторая на правом берегу, на Красрабе.

Как рассказали Gornovosti владельцы прачечных, работает это по самому простому принципу. Клиент привозит грязные вещи, самостоятельно загружает их в стиральные агрегаты (в каждую такую машину поместится до 12 килограммов). Затем добавляет средства для стирки и нажимает на кнопку «Пуск». И ждет.

Ждать, кстати, можно здесь же, в специально отведенном и оборудованном месте. Время ожидания около 45 минут. Кстати, белье можно высушить тут же в сушильной машине. Такая услуга может быть интересна тем, у кого нет дома персональной «стиралки». Пока посетителей немного, но предприниматели надеются, что клиенты распробуют их идею и тогда такие же точки откроют в каждом районе Красноярска.