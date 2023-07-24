В Дивногорске на одном из заводов работали четыре нелегальных мигранта

Фото: МВД Красноярского края

Полицейские побывали на одном из заводов Дивногорска, где трудились девять мигрантов. Оказалось, что 6 человек осуществляют трудовую деятельность незаконно. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

Четырех ждет выдворение за пределы страны. Помимо этого, иностранным гражданам запрещен въезд в Россию на пять лет. Остальным был выписан штраф – 2000 рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателя, допустившего нарушения. Его хотят привлечь к административной ответственности.