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НовостиПроисшествия24 июля 2023 6:59

В Дивногорске на одном из заводов работали четыре нелегальных мигранта

Теперь их выдворят за пределы РФ
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД Красноярского края

Фото: МВД Красноярского края

Полицейские побывали на одном из заводов Дивногорска, где трудились девять мигрантов. Оказалось, что 6 человек осуществляют трудовую деятельность незаконно. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

Четырех ждет выдворение за пределы страны. Помимо этого, иностранным гражданам запрещен въезд в Россию на пять лет. Остальным был выписан штраф – 2000 рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателя, допустившего нарушения. Его хотят привлечь к административной ответственности.