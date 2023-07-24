Выращенные в теплицах под Красноярском помидоры могут быть опасны Фото: Мария ЛЕНЦ

Выращенные в теплицах под Красноярском томаты могут быть опасными. Речь идет о тепличном хозяйстве, которое расположено возле села Частоостровского Емельяновского района. В начале июля специалисты регионального Россельхознадзора выезжали туда с проверкой и отобрали продукцию, чтобы исследовать ее в лаборатории, сообщают Sibnovosti.

Результаты обескураживают: в образцах томатов выявлено превышение предельно-допустимой концентрации пестицидов, применяемых для уничтожения насекомых-вредителей. Наверняка это связано с нарушениями при определении доз и сроков обработки химикатов. Производителям вынесли предостережения. Поскольку плоды, представляющие угрозу для здоровья горожан, уже поступили в торговые сети, информация об этом была направлена в Роспотребнадзор и в прокуратуру – чтобы организовали внеплановую проверку овощеводов.