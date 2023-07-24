В Красноярском крае выдано 2113 сертификатов на краевой материнский капитал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в первом полугодии 2023 года выдано 2113 сертификатов на краевой материнский капитал, сообщает министерство социальной политики региона. Всего таких сертификатов с начала действия программы уже выдано около 60 тысяч. Причем размер выплаты по сертификату ежегодно индексируются, на сегодня он составляет 167 724 рубля. Потратить их можно на полезные для детей цели – улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта, технических средств реабилитации, ремонт в доме (печь или электропроводку), или на образование. Также можно оформить раз в год выплату в 12 тысяч рублей.

Пол словам и.о. министра социальной политики края Ирины Пастуховой, с начала года почти 800 многодетных семей приобрели новое жилье, погасили ипотечные кредиты или вложили средства в строительство новых домов. На покупку новых автомобилей решились почти 280 семей. Всего же из краевого бюджета было направлено около 280 миллионов рублей.

Остается добавить, что данную меру поддержки получают семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг, в многофункциональный центр или в территориальное отделение соцзащиты.