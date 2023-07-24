В Лесосибирске 10-летний мальчик отравился вейпом и попал в больницу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске 10-летний мальчик отравился при курении вейпа и попал в больницу. Передозировку он получил, когда впервые попробовал вейп вместе с товарищами. В настоящее время он поправился, его жизни ничто не угрожает.

Это единственный подобный случай с участием несовершеннолетних, который был зафиксирован на территории Красноярского края с начала 2023 года. Такие данные привел в своем телеграм-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он напомнил, что в апреле этого года вступили в силу изменения в антитабачный закон. По нему несовершеннолетним запрещено продавать любые вейпы (и составные элементы к ним), даже если в составе курительной смеси не содержится никотин.