В Красноярском крае столкнулись и загорелись два автомобиля. Фото: служба спасения края

В Красноярском крае в смертельном ДТП столкнулись два автомобиля, затем оба загорелись. Краевая служба спасения, а также ГИБДД сообщают, что это случилось накануне вечером, 23 июля, на автодороге Шарыпово – Ужур. На 26-м километре трассы, у развилки на село Парная, «УАЗ Патриот» выезжал с боковой дороги с поворотом направо и не уступил дорогу «Ладе Весте», которая мчалась по прямой.

Удар в лобовую был такой силы, что «Ладу» отбросило на обочину, загорелись оба автомобиля. Пожарное подразделение выехало на место и оперативно ликвидировало огонь. Скорая помощь забрала на госпитализацию в шарыповскую больницу пострадавших участников ДТП. 57-летний водитель «УАЗа» и его 46-летняя пассажирка выжили. К сожалению, 56-летний водитель «Лады» скончался от полученных травм.