Жители Красноярского края в месяц тратят на погашение кредитов 24 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края в месяц тратят на погашение кредитов почти 24 тысячи рублей. Такие данные приводят исследователи «Фонда развития гражданского общества». Резонный вопрос: откуда эти цифры складываются? Ведь наверняка многие, увидев их, скажут: «У меня нет таких платежей» или «У меня вообще нет никаких кредитов».

Эксперты поясняют: это средние показатели, учитывающие минимум и максимум. По их подсчетам в среднем каждый житель Красноярского края зарабатывает 76 885 рублей. На погашение кредитов из них уходит 23 927 рублей. Так что на жизнь у красноярцев остается еще около 53 тысяч рублей.

Изучив 35 регионов, аналитики поставили Красноярский край на 11-ю позицию в рейтинге по индексу кредитоспособности. А первые три строчки занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ.