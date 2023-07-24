В Красноярском крае за прошедшие сутки утонули 3 человека

23 июля в Красноярском крае утонули трое человек. О трагедиях сообщают в региональном МЧС.
35-летний мужчина купался на несанкционированном пляже озера Линево в Шарыповском районе.
В водоеме около поселка Алексеевка Абанского района погиб 55-летний мужчина.
На Красноярском водохранилище в заливе Сыда из лодки выпал мужчина. Его поисками сейчас занимаются специалисты.
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