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НовостиПроисшествия24 июля 2023 2:54

В Красноярском крае за прошедшие сутки утонули 3 человека

Тело одного мужчины еще не найдено
Вячеслав КУИМОВ

23 июля в Красноярском крае утонули трое человек. О трагедиях сообщают в региональном МЧС.

35-летний мужчина купался на несанкционированном пляже озера Линево в Шарыповском районе.

В водоеме около поселка Алексеевка Абанского района погиб 55-летний мужчина.

На Красноярском водохранилище в заливе Сыда из лодки выпал мужчина. Его поисками сейчас занимаются специалисты.

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