В Красноярском крае за прошедшие сутки утонули 3 человека

23 июля в Красноярском крае утонули трое человек. О трагедиях сообщают в региональном МЧС.

35-летний мужчина купался на несанкционированном пляже озера Линево в Шарыповском районе.

В водоеме около поселка Алексеевка Абанского района погиб 55-летний мужчина.

На Красноярском водохранилище в заливе Сыда из лодки выпал мужчина. Его поисками сейчас занимаются специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За прошедшие сутки в Красноярском крае утонули четыре человека

22 июля в Красноярском крае на водоемах погибли четыре человека. Череда трагедий началась с поселка Шила Сухобузимского района. (подробнее)