Житель Красноярска попросил у девушки телефон и убежал вместе с ним Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска в скором времени сядет на скамью подсудимых за преступление, которое совершил в ноябре 2022 года. Он украл у незнакомой девушки сотовый телефон и деньги. Прямо на улице. Впрочем, давайте по порядку. К потерпевшей подошел неизвестный и вежливо попросил телефон, чтобы позвонить по неотложному делу. Она согласилась. Однако стоило ей отвернуться, как парень сбежал вместе с гаджетом. После зашел в банковское приложение и через мобильный банк украл три тысячи рублей со счета девушки.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя, им оказался ранее не судимый житель краевого центра 2002 года рождения. Похищенное имущество было возвращено владелице, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Уголовное дело было заведено по двум статьям – «Кража» и «Грабеж».