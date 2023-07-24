В Красноярске перевернулся автомобиль, пострадали два человека. ФОто: ЧП Красноярск

В Красноярске перевернулся автомобиль. Это произошло накануне, 23 июля, около16:40 часов возле дома № 41 на улице Киренского. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города, по предварительной информации дорогу не поделили два иномарки «Хонды».

Сначала первая заехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с другим автомобилем. В результате первая «Хонда» перевернулась и легла на крышу поперек полосы в сторону центра. В ней пострадали два человека – водитель и его пассажирка, которая находилась рядом с ним на переднем сидении. Им понадобилась медицинская помощь.

Во второй иномарки, к счастью, никто не пострадал.