Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет дождливой, но теплой. Согласно предсказаниям синоптиков с портала GISMETEO, жителям краевой столицы лучше не забывать дома зонт.

В понедельник, 24 июля, весь день будет идти дождь, возможна гроза. При этом температура будет комфортной – +23 градусов. Ожидаются порывы ветра до 4 м/c.

Во вторник картина будет похожей. Небольшой дождь почти весь день, +25 градусов тепла и ветер до 5 м/c.

В среду тоже ожидается дождь, но только вечером. Днем нас порадует солнышко, столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а ветер стихнет до 3 м/c.

Четверг, 27 июля, станет самым жарким днем недели – ожидается до +28 градусов. Однако небольшой дождь все-таки пройдет по городу.

В пятницу «похолодает» до +26. Ждем небольшой дождь с грозой и легкий ветер.