В Красноярском крае поймали «черных лесорубов», срубивших деревьев на полмиллиона рублей

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Шарыповском лесничестве поймали «черных лесорубов». Общая сумма ущерба от их действий составила полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейскими установлено, что в феврале 2023 года трое мужчин занимались рубкой березы и лиственницы. Каких-либо разрешительных документов у них, конечно, не было. Объем заготовленной древесины успел достичь 100 м3. Все это должно было пойти на продажу.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Стражи порядка завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.